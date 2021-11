Invité, hier soir, par Maimouna Ndour Faye à la 7 Tv, le candidat à la mairie de Guédiawaye, a été interpellé par la journaliste sur l’origine de ses moyens financiers. Il dit: ‘’Je travaille avec deux structures qui me paient pas moins de 1,5 million par mois et j’ai un salaire à Dmedia. La prochaine fois si elles sont d’accord, je vais citer leurs noms.’’

‘’En plus de ça, je pose ma voix pour des publicités et cela me rapporte beaucoup d’argent’’, ajoute-t-il