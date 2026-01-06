Agressions groupées : un lutteur arrêté dans la traque des “Simol”

La traque contre les violences urbaines se resserre. Le lutteur Abdou Lô Sène a été interpellé et placé en garde à vue à la suite des actes de délinquance survenus le week-end dernier à hauteur de l’arrêt Dial Mbaye, révèle Libération dans son édition de ce mardi 6 janvier. Cette arrestation s’inscrit dans un contexte de fermeté affichée par le ministre de l’Intérieur face aux agressions collectives connues sous l’appellation de « Simol ».

Selon le quotidien, le mis en cause a été identifié grâce à plusieurs vidéos largement diffusées, montrant les scènes de violence. Pour expliquer sa présence sur les lieux, Abdou Lô Sène a soutenu qu’il devait disputer un combat contre le lutteur « Thiatou Pathé » le 4 janvier. Une version catégoriquement démentie par le promoteur du combat lors de son audition.

Déjà répertorié comme repris de justice, le lutteur a également reconnu se déplacer habituellement avec un groupe de onze individus. Les enquêteurs s’emploient désormais à identifier l’ensemble des membres de ce convoi, soupçonnés d’implication dans les agressions. D’autres interpellations pourraient intervenir dans les prochains jours, indique Libération.