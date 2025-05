Agression mortelle à Guinguinéo : Ismaila Diallo condamne et exige l’installation urgente d’un commissariat de police

Voici l’intégralité de sa publication. C’est avec une profonde indignation et une immense tristesse que nous avons appris l’agression m0rtelle survenue entre 02h et 04h du matin à la gare ferroviaire de Guinguinéo, ayant coûté la vie à Madame Coumba Dali Diallo

Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte barbare, qui heurte nos valeurs les plus fondamentales de respect de la vie et de dignité humaine. Nos pensées les plus sincères vont à la famille de la victime, à ses proches et à l’ensemble de la communauté éprouvée par ce drame insoutenable.

Au-delà de l’émotion légitime que suscite cet acte ignoble, cet événement tragique met en lumière, une fois de plus, la question préoccupante de l’insécurité grandissante à Guinguinéo, notamment aux abords de la gare ferroviaire, devenue une zone de non-droit durant la nuit.

Face à cette situation alarmante, nous lançons un appel pressant aux autorités compétentes pour :

1. L’implantation urgente d’un commissariat de police à Guinguinéo, afin d’assurer une présence sécuritaire permanente et dissuader les actes criminels ;

2. La réhabilitation complète et sécurisée de la gare ferroviaire, pour redonner vie à cet espace public essentiel tout en le rendant sûr pour les usagers et les riverains.

Guinguinéo ne peut plus continuer à être livré à lui-même face à ces menaces qui sapent la paix sociale et la sécurité des habitants. Il est temps d’agir concrètement et durablement.

Nous restons mobilisés et vigilants pour que justice soit rendue et pour que des mesures efficaces soient prises sans délai.

Avec PressAfrik