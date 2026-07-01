Agression au bac : Le courage brisé d’une candidate refait le procès de l’insécurité à Pikine

Mariama Niass, élève en terminale, a été agressée en route vers son examen du baccalauréat à Bountou Pikine, transformant un moment clé de sa vie scolaire en un véritable drame. Malgré ses blessures, elle a tenté de composer, mais s’est effondrée en pleine épreuve, suscitant l’inquiétude de ses proches.

Ce qui devait être l’un des jours les plus importants de sa vie scolaire s’est transformé en véritable cauchemar. Victime d’une violente agression alors qu’elle se rendait à son centre d’examen, Mariama Niass n’a finalement pas pu terminer les épreuves du baccalauréat 2026, s’effondrant en pleine salle sous l’effet de ses blessures.

La scène s’est produite tôt dans la matinée à Bountou Pikine. Âgée de 21 ans et élève en classe de terminale à l’école privée Les Praticiens, Mariama Niass se rendait au centre d’examen de Pikine Est lorsqu’elle a été prise pour cible par des individus non identifiés.

Selon les informations disponibles, les assaillants lui ont porté plusieurs coups avant de lui arracher son sac et de prendre la fuite. Malgré le choc et les douleurs provoquées par cette agression, la candidate a refusé d’abandonner son objectif du jour : rejoindre son centre d’examen et composer comme les autres candidats.

Arrivée sur place, la jeune femme a réussi à entamer la première épreuve. Mais les séquelles de l’agression ont rapidement eu raison de ses efforts. En pleine composition, elle s’est effondrée dans la salle d’examen, incapable de poursuivre. Alertés, ses parents se sont immédiatement rendus au centre avant de la ramener à leur domicile.

Face à cette situation exceptionnelle, le président du centre, jury n°1211, a indiqué que Mariama Niass pourra composer lors de la session de remplacement prévue en octobre 2026. Parallèlement, le poste de police de Wakhinane Nimzath a été saisi de l’affaire.