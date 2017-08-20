Vainqueurs du Mozambique (76-67) pour le compte de la deuxième journée de la poule B, les « lionnes » du basket ont assuré leur place en huitième de finale dans la souffrance.
Bamako-19-Aout La deuxième rencontre des « lionnes » du basket vient d’etre achevée au palais des sports Salamata Maiga. Avec à la clé, une victoire et une qualification en quart de final de l’Afrobasket féminin. Comme prévu, le Sénégal sort logiquement de ce duel au regard de ce qu’il représente dans le basket ball africain. Mais comme prévu aussi il a fallu à l’équipe sénégalaise de s’employer pour sortir du piège posé par l’adversaire du jour.
Pourtant le sélectionneur Moustapha Gaye attirait déjà l’attention sur le niveau relevé que sera ce championnat à la veille de match. Mais ses joueuses semblaient ne rien retenir du viatique après avoir marché sur les Mozambicaines lors les deux premiers quarts temps (21-7) puis (48-25). Pire Aya et ses partenaires sont revenues des vestiaires avec suffisance et condescendance. Pensant l’affaire pliée comme cela a été le cas face à la Guinée lors de la première journée.
Et c’était l’erreur qu’il ne fallait pas commettre à meme reconnu la capitaine de l’équipe Aya Traoré en conférence de presse d’après match. Car comme piquées dans leur orgueil, les Mozambicaines allaient revenir à 11 points des « lionnes » au troisième quart temps après avoir compté jusqu’à 23 points de retard à la pause.
Paniquées qu’elles étaient, les joueuses de Moustapha Gaye ont dû faire recourt à l’expérience pour finalement stopper les envies de l’adversaire à vouloir revenir dans la partie. Mais ce tour de chauffe va certainement leurs servir d’exemple pour les rencontres à venir. Elles se souviendront qu’un match de basket se joue jusqu’à l’ultime seconde.
De nos envoyés spéciaux
Amedine SY et M. KOULIBALY
Statistiques
Sénégal : 48,6% sur les tirs à mi-distance, 31,8% sur les tirs primés, 31 rebonds dont 22 défensifs, 9 offensifs.
49 commentaires
ufc 330 tickets: ufc 330 tickets – ufc
ufc 330 tickets https://ufc-330.com/ ufc
https://pharmmex.today/# mexico drug store
SildГ©nafil 100 mg sans ordonnance Viagra gГ©nГ©rique sans ordonnance en pharmacie SildГ©nafil 100 mg sans ordonnance
https://pharmmex.today/# pharmacy in mexico city
apotek.: Svenska Pharma – billigast apotek
cs2 iem cologne 2026 https://iem-cologne.xyz/ iem cologne cs2
https://pharmmex.today/# tijuana pharmacy online
https://sepharmtop.online/# tre bett pГҐ rad
https://sepharmtop.online/# Svenska Pharma
https://sepharmtop.online/# munsГҐr apotek
https://sepharmtop.online/# Svenska Pharma
https://pharmmex.sbs/# best pharmacy in mexico
https://sansordonnancefrance.sbs/# п»їViagra sans ordonnance 24h
https://sepharmtop.online/# Svenska Pharma
Svenska Pharma branschavtal apotek inositol apotek
https://frsansordonnance.online/# Viagra sans ordonnance livraison 24h
https://pharmrate.monster/# my mexican pharmacy
https://swtop.online/# lГ¤kemedelsverket solskydd lista
https://frsansordonnance.online/# Acheter viagra en ligne livraison 24h
Svenska Pharma Г¶ronljus apotek Svenska Pharma
https://pharmmex.today/# mail order pharmacies
https://pharmmex.today/# medication from mexico
iem major cologne 2026 https://iemcologne.shop/ iem cologne major
https://sansordonnancefrance.sbs/# Viagra sans ordonnance 24h Amazon
https://northbridgepharm.com/# online canadian pharmacy
http://northbridgepharm.com/# canada pharmacy
indian pharmacies safe: HealthSphere Pharmacy – us pharmacy no prescription
indian pharmacies safe: indian pharmacy online – foreign online pharmacy
buy medicines online in india: india pharmacy – pharmacy order online
https://healthspherepharmacy.com/# indian pharmacies safe
canada pharmacy online: canadian pharmacy – canadian pharmacy online
best canadian pharmacy: canada pharmacy – canada pharmacy online
https://casasaludpharmacy.com/# CasaSalud Pharmacy
canadian online pharmacy canadian prescription pharmacy canada pharmacy
https://casasaludpharmacy.com/# mexican pharmacy
mexico pharmacy: CasaSalud Pharmacy – mexico pharmacy
pharmacy website india: HealthSphere Pharmacy – online drugs order
http://casasaludpharmacy.com/# online mexican pharmacy
pharmacy website india: online indian pharmacy – online pharmacy no prescription
https://northbridgepharm.shop/# canada pharmacy online
world pharmacy india: HealthSphere Pharmacy – online pharmacy without scripts
canadian online pharmacy canadian pharmacy canada online pharmacy
https://healthspherepharmacy.com/# indian pharmacy
Online medicine home delivery: indian pharmacy online – pharmacy no prescription required
world pharmacy india: india pharmacy – legal online pharmacies in the us
https://healthspherepharmacy.shop/# top online pharmacy india
online mexican pharmacy: mexican pharmacy online – online mexican pharmacy
http://healthspherepharmacy.com/# indian pharmacy paypal