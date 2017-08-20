Afrobasket 2017 : Sénégal-Mozambique (76-67) : Les « lionnes » en quart au terme d’un match épique

Afrobasket 2017 : Sénégal-Mozambique (76-67) : Les « lionnes » en quart au terme d’un match épique

Vainqueurs du Mozambique (76-67) pour le compte de la deuxième journée de la poule B, les « lionnes » du basket ont assuré leur place en huitième de finale dans la souffrance.

Bamako-19-Aout La deuxième rencontre des « lionnes » du basket vient d’etre achevée au palais des sports Salamata Maiga. Avec à la clé, une victoire et une qualification en quart de final de l’Afrobasket féminin. Comme prévu, le Sénégal sort logiquement de ce duel au regard de ce qu’il représente dans le basket ball africain. Mais comme prévu aussi il a fallu  à l’équipe sénégalaise de s’employer pour sortir du piège posé par l’adversaire du jour.

Pourtant le sélectionneur Moustapha Gaye attirait déjà l’attention sur le niveau relevé que sera ce championnat à la veille de match. Mais ses joueuses semblaient ne rien retenir du viatique après avoir marché sur les Mozambicaines lors les deux premiers quarts temps (21-7) puis (48-25). Pire Aya et ses partenaires sont revenues des vestiaires avec suffisance et condescendance. Pensant l’affaire pliée comme cela a été le cas face à la Guinée lors de la première journée.

Et c’était l’erreur qu’il ne fallait pas commettre à meme reconnu la capitaine de l’équipe Aya Traoré en conférence de presse d’après match. Car comme piquées dans leur orgueil, les Mozambicaines allaient revenir à 11 points des « lionnes » au troisième quart temps après avoir compté jusqu’à 23 points de retard à la pause.

Paniquées qu’elles étaient, les joueuses de Moustapha Gaye ont dû faire recourt à l’expérience pour finalement stopper les envies de l’adversaire à vouloir revenir dans la partie. Mais ce tour de chauffe va certainement leurs servir d’exemple pour les rencontres à venir. Elles se souviendront qu’un match de basket se joue jusqu’à l’ultime seconde.

De nos envoyés spéciaux

Amedine SY et M. KOULIBALY

Statistiques

Sénégal : 48,6% sur les tirs à mi-distance, 31,8% sur les tirs primés, 31 rebonds dont 22 défensifs, 9 offensifs.

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