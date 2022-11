Les importations chinoises en provenance de l’Afrique sont estimées cette année à 105 milliards 922 millions dollars Us ( environ 70914, 7 milliards de FCFA), avec une hausse de 43% sur leur montant en 2021. La révélation est faite par Jiwen Sun, ancien ambassadeur de la Chine au Gabon.

Le diplomate chinois animait une visioconférence sur “ la ceinture et la route et les nouvelles opportunités de la coopération sino-africaine“. La visioconférence fait partie d’une information de quinze jours destinée à des journalistes africains. Des experts, des diplomates et des universitaires y prennent part.

“La Ceinture et la route” est un projet de la Chine visant à revitaliser les anciennes routes de Soie, dans le but de désenclaver une partie du territoire chinois. Les exportations chinoises vers l’Afrique, elles, ont augmenté de 29,9% cette année en s’élevant à 148 milliards 367 millions de Dollars Us ( environ 99331,7 milliards de FCFA) , a dit Jiwen Sun

L’observateur