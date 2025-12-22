Affaire Softcare : « On m’a proposé des mallettes d’argent », révélations issues des audios du Directeur de l’Inspection pharmaceutique de l’ARP

L’affaire Softcare connaît un nouveau développement à la suite de révélations publiées par le quotidien L’Observateur, qui évoque l’existence d’un audio attribué à Moussa Diallo, Directeur de l’Inspection pharmaceutique, de la Surveillance du marché et des Vigilances à l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP).

Selon le journal, cet enregistrement, présenté comme authentifié par sa rédaction, ferait état de tentatives présumées de corruption, impliquant des offres financières qui auraient été proposées au responsable administratif dans le cadre de dossiers liés au secteur pharmaceutique. Des expressions telles que « des mallettes d’argent » y sont notamment évoquées, toujours d’après la même source.

Dans cet audio, Moussa Diallo affirme également avoir subi des pressions et des menaces hiérarchiques, tout en soutenant disposer d’éléments matériels, notamment des images de vidéosurveillance, susceptibles d’étayer ses déclarations. Il y indique par ailleurs avoir refusé de modifier ses rapports, affirmant agir « pour la population ».