Affaire PCD: un médecin du CNTS tente de se suicider après son arrestation

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, poursuit sans relâche les investigations dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

C’est dans ce contexte que les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar avaient lancé une opposition de sortie du territoire national contre un médecin en service au Centre national de transfusion sanguine. Le suspect a été interpellé ce jour à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).

Soupçonné d’être en couple avec Pape Cheikh Diallo, l’agent de santé a été intercepté par la police de l’air et des frontières au moment où il tentait de quitter le Sénégal à bord de son vol. Selon des informations exclusives de Seneweb, un incident est survenu après la notification des motifs de son interpellation.

Informé des faits, le médecin a tenté de se suicider en inhalant une importante quantité d’une substance qui contiendrait de la drogue. Il a ainsi perdu connaissance sur le coup.

L’agent de santé se trouve actuellement dans un hôpital où il est pris en charge en réanimation par ses confrères. Il s’agit de la 56e arrestation dans cette enquête supervisée par le juge d’instruction du premier cabinet. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.