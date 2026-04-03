Affaire PCD: le bourreau des présumés homosexuels “aime” le doute sur son identité

Commandant de la brigade de recherches de Keur Massar, El Hadji Abdoul Aziz Gning, est le patron de l’enquête tentaculaire sur un réseau d’adeptes des actes contre-nature, entre autres infractions. Dans le cadre de ce dossier, ses hommes ont arrêté plus d’une cinquantaine de suspects dont des célébrités telles que l’animateur Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé, le chroniqueur Kader Dia, le journaliste Ousmane Kadior Cissé ou le chanteur religieux Ass Dione. Source A l’a rencontré samedi dernier. C’était pour brosser son portrait, histoire de permettre au public de coller un visage sur le nom du chef des gendarmes qui occupent la une de l’actualité depuis deux mois.

Malgré la perspicacité de son reporter, le quotidien d’information s’est heurté à un mur. «Venez à mon bureau, mais vous avez une minute», cadre le commandant Gning en passant devant le journaliste qui l’attendait quelques minutes. «Mon commandant, les Sénégalais veulent mettre un visage sur votre nom. Peut-on faire votre portrait ?», introduit l’homme de média. Son interlocuteur sourit : «Mon portrait ? C’est ce que tout le monde cherche.»

L’envoyé de Source A revient à la charge en rusant : «On vous confond même sur les réseaux sociaux avec un certain Calaw Tine.» Le patron de la brigade de Keur Massar, impassible : «Oui, j’ai remarqué. C”est ce qui me plaît dans cette histoire. Mais je suis El hadji Abdoul Aziz Gning. Écrivez simplement ça en grands caractères. Je suis le commandant de la brigade de recherches de Keur Massar, à ne pas confondre avec le commandant Tine.»