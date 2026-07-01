Affaire Pape Cheikh Diallo : Extrait de sa cellule, le Dr Guèye passe au gril du doyen des juges à Pikine-Guédiawaye

Extrait de sa cellule ce mercredi 1er juillet, Serigne Mourtalla Guèye, médecin hématologue clinicien et spécialiste de la transfusion sanguine en service au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a été conduit devant le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des sources de nos confrères de Seneweb, ce présumé amant de Pape Cheikh Diallo a déjà été auditionné sur le fond par le doyen des juges.

Pour rappel, le suspect avait été interpellé le 2 avril à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Informé des motifs de son arrestation, le médecin avait tenté de se suicider en inhalant une importante quantité d’une substance qui contiendrait de la drogue. Il avait ainsi perdu connaissance sur le coup avant d’être admis en réanimation.

Au terme de l’enquête de la BR de Keur Massar, Dr Serigne Mourtalla Guèye avait été inculpé par le juge d’instruction du 1er cabinet.

Le chef de transmission volontaire du VIH ne figure pas parmi les charges retenues contre lui.

Après l’arrestation de Pape Cheikh Diallo et de onze autres présumés homosexuels, le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire.