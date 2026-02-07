AFFAIRE PAPE CHEIKH DIALLO ET CIE : VOICI LA LISTE DES 12 PRÉSUMÉS HOMOSEXUELS ARRÊTÉS

La Brigade de Recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé les 4, 5 et 6 février 2026 à la garde à vue de 12 présumés homosexuels pour association de malfaiteurs, acte contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui.

Seneweb vous livre l’identité des suspects arrêtés.

Liste des mis en cause

01) P.S.R.THIAM, 20 ans, électricien.

02) I. CAMARA, 37 ans, commerçant.

03) A.DIALLO, 40 ans, tailleur.

04) M.B.BALDE, 28 ans, agent administratif dans une Université.

05) M.GNING, 25 ans, étudiant.

06) S.BA, 22 ans, commerçant.

07) B.KA, 20 ans, élève.

08) B.FAYE, 30 ans, commerçant.

09)B.NDIAYE, 29 ans, brancardier dans un hôpital.

10) D.DRAME, 43 ans, artiste chanteur.

11) D.L.DIENG, 38 ans, agent de banque.

12) C. A.T.DIALLO, 43 ans, animateur de télévision.

Les douze suspects sont actuellement en garde à vue. Sous la supervision du procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, l’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.