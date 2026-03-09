Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : les graves révélations du « prostitué » Saliou Diallo

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, intensifie ses opérations à travers le territoire national dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la criminalité et les actes jugés contraires aux bonnes mœurs au Sénégal.

C’est dans ce contexte que la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a procédé à l’arrestation d’un quarantième suspect. Cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon les informations rapportées par Libération, les enquêteurs ont mis au jour un présumé système de sexe tarifé impliquant plusieurs individus. Arrêté à Dakar, Saliou Diallo aurait confié aux enquêteurs qu’il se prostituait pour Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck. Il se présenterait comme un « Oubbi » et aurait été rémunéré pour jouer le rôle de « Yoss » lors de relations sexuelles, d’après les éléments de l’enquête.

Les investigations ont également conduit les forces de sécurité à Saint-Louis où une nouvelle vague d’arrestations a été effectuée. Les éléments de la Brigade de recherches (BR) et de la Section de recherches (SR) ont procédé à plusieurs interpellations, après le placement sous mandat de dépôt de huit personnes présentées comme présumées homosexuelles, toujours dans le cadre de la même délégation judiciaire. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et s’intéressent à un autre réseau qui serait également dans leur ligne de mire.

Par ailleurs, un autre incident a été signalé à la gare des Baux maraîchers à Dakar. Deux jeunes âgés de 20 et 24 ans ont été surpris en plein ébats sexuels dans un bus dans la journée de samedi. Ils figurent parmi les premières personnes placées en garde à vue au nouveau commissariat de Dalifort.