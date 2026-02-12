Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Des contacts sous pseudonymes et des connexions étrangères au cœur de l’enquête

Suite à l’arrestation de 12 présumés homosexuels, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, l’enquête prend une nouvelle tournure. Les enquêteurs de la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar ont découvert huit contacts suspects lors de l’exploitation des téléphones portables des mis en cause.

Selon des sources de Seneweb, il s’agit de cinq numéros sénégalais et de trois numéros européens. Cette découverte oriente les gendarmes vers une piste aux ramifications internationales. Les réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques n’ont pas permis d’identifier les propriétaires des cinq numéros sénégalais.

Ces derniers utilisaient des pseudonymes lors de l’enregistrement de leurs lignes, rendant leur identification difficile, d’après des sources de Seneweb. C’est la découverte des trois numéros étrangers qui a permis aux enquêteurs de soupçonner l’existence de ramifications internationales dans cette affaire sensible. Au total, les détenteurs de ces huit numéros de téléphone sont désormais dans le collimateur des autorités judiciaires.

À ce stade de l’enquête, aucune liste de personnes susceptibles d’être arrêtées n’a été établie, contrairement à certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, précisent nos sources proches du dossier. La Légion de Dakar, sous le commandement du Colonel Malick Faye, poursuit ses opérations de lutte contre la délinquance et la criminalité, conformément aux instructions du Général Martin Faye, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale.