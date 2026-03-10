Affaire Ouzin Keïta : Séropositivité, proxénétisme et chantage sexuel,15 personnes déférées

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré hier 15 personnes pour association de malfaiteurs, actes contre nature, proxénétisme, transmission volontaire du VIH/SIDA, escroquerie et chantage à caractère sexuel.

Le 06 mars 2026, lors d’une opération conduite à Nord Foire, les éléments de Recherches et d’Interpellations de la DIC ont surpris un groupe de 14 jeunes réunis dans un appartement meublé, où ils s’adonnaient à ce qui semble être des actes contre nature.

Qui sont les mis en cause ?

Invitées à décliner leur identité, les personnes interpellées se sont présentées sous les noms suivants : Macky T. alias « Papis NDIAYE », Djibril C. alias « Gabriel COLY », Pape S. F. alias « Mamadou FAYE », Mamadou L. S. B. alias « Mor GAYE », Ousseynou K. alias Ouzin Keïta, Alioune B. T., Abdou A. D. N., Mor T. D., Chérif T. S., Abdou K. M., Pape M. C., Mouhamed G. et Abdoulaye D. Les investigations se sont poursuivies et ont abouti à l’interpellation d’un quinzième individu, El Hadji M. P. dit « Ass ».

Ce que l’enquête a révélé

Conduits à la DIC pour enquête, les investigations ont permis d’établir que Macky T., Pape S. F., Mamadou L. S. B., Ousseynou K., Alioune B. T., Abdou A. D. N., Mor T. D., Chérif T. S., Abdou K. M., Mouhamed G. et Abdoulaye D. sont tous homosexuels. Ils ont reconnu, pour l’essentiel, entretenir des relations avec des partenaires masculins résidant entre Dakar, Thiès et Kaolack. L’exploitation de leurs téléphones portables est venue confirmer l’ensemble de ces éléments.

Des tests VIH positifs qui contredisent leurs déclarations

Chérif T. S., Pape S. F., Abdoulaye D. et Alioune B. T. avaient affirmé ne pas être porteurs du virus du VIH/SIDA. Pourtant, les tests de dépistage auxquels ils ont été soumis se sont révélés positifs, tout comme celui d’Ousseynou Keïta. Ce dernier demeure le seul à avoir reconnu sa séropositivité dès le début de l’enquête, tandis que les autres l’avaient formellement niée, selon des sources de Seneweb.

Un réseau de proxénétisme et de chantage sexuel démantelé

Les faits de proxénétisme et de chantage à caractère sexuel concernent directement Mamadou L. S. B. alias « Nazir », ressortissant gambien. Son téléphone portable renfermait deux comptes WhatsApp servant à alimenter des réseaux de proxénétisme totalisant près de 500 membres. Des victimes, filmées à leur insu, se retrouvaient ensuite sous l’emprise d’un chantage basé sur la menace de diffusion de leurs images intimes. Pour tenter de se dédouaner, M. L. S. B. a soutenu que l’appareil appartenait en réalité à une certaine Marie K., compatriote gambienne et colocataire, qui aurait quitté le domicile peu de temps avant les faits pour regagner la Gambie.