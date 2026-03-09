Affaire Ouzin Keita : la Police arrête un cameraman d’une TV

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à l’arrestation de 14 personnes à Dakar, dont le chanteur Ouzin Keita. Parmi les interpellés figure un caméraman d’une chaîne de télévision locale, ainsi qu’un individu venu de Kaolack ayant reconnu son homosexualité et un ressortissant gambien.

D’après Dakarposte, le groupe est soupçonné de consommation de drogues, notamment l’ecstasy, et de pratiques homosexuelles. Des objets comme des lubrifiants, préservatifs et comprimés ont été saisis. Ouzin Keita et d’autres membres du groupe doivent également passer des examens médicaux pour des suspicions de transmission du VIH.

L’enquête de la DIC, qui exploitera notamment leurs téléphones, vise à clarifier les pratiques du groupe et leurs éventuelles ramifications