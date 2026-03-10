Affaire Ouzin Keïta : la DIC remonte la piste des groupes WhatsApp “Nekh nekh” et “No limit”, près de 500 membres

Une enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) a permis de mettre au jour un présumé réseau actif sur les réseaux sociaux, notamment à travers deux groupes WhatsApp dénommés « Nekh nekh » et « No limit ». Selon les éléments rapportés par le quotidien Libération dans sa parution du 10 mars 2026, ces groupes compteraient près de 500 membres et serviraient de plateformes d’échanges autour d’appels vidéo à caractère érotique tarifé ainsi que d’organisation de rencontres sexuelles.

D’après le journal, les enquêteurs ont également relevé l’existence de cas présumés de chantage impliquant des enregistrements vidéo de relations intimes. L’affaire, qui a conduit à plusieurs interpellations, porte notamment sur des soupçons d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature, de proxénétisme, de transmission volontaire du VIH/Sida, ainsi que d’escroquerie et de chantage à caractère sexuel.

Toujours selon Libération, un ressortissant gambien identifié comme Mamadou Lamine Seidy Ba, également appelé Nazir, serait considéré par les enquêteurs comme une figure centrale du réseau présumé. L’enquête pourrait évoluer vers l’ouverture d’une information judiciaire, après retour du parquet et dans le cadre d’une délégation judiciaire.

Dans le cadre du dossier, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont l’artiste Ouzin Keïta. Lors de son audition, ce dernier aurait affirmé avoir été victime auparavant d’un viol collectif à la cité Fadia et soutient que sa dernière relation sexuelle avec un homme remonterait à deux ans, rapporte le journal.

Les mis en cause auraient été interpellés dans un appartement où, selon les enquêteurs cités par la même source, divers objets ont été saisis, dont des produits cosmétiques et du lubrifiant. Certains suspects auraient également échangé entre eux des vidéos de leurs relations passées.

Par ailleurs, l’enquête évoquée par Libération mentionne que le nom de l’animateur Pape Cheikh Diallo apparaît dans le dossier, un point qui devrait faire l’objet d’éclaircissements dans la suite de la procédure.