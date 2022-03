Affaire Ndiaga Diouf : Barthélémy Dias face au juge demain

Le nouveau maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias fera face au juge ce mercredi 2 mars 2022, dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf.

Initialement programmé le 1er décembre dernier, l’affaire concernant le meurtre de Ndiaga Diouf a été renvoyée au 2 mars 2022. Pour cause, le président de la chambre de la Cour d’appel a été muté à la Cour suprême.

Non sans rappeler, le Président de la République, Macky Sall, avait lui-aussi recommandé d’attendre après les élections locales du 23 janvier 2022 pour réactiver le dossier. Barthélémy Dias, jugé en première instance devant le tribunal des flagrants délits pour outrage à magistrats et appel à l’insurrection, avait été condamné à six mois de prison ferme.

À en croire Walf Quotidien qui donne l’information, l’ancien maire de la commune Mermoz/Sacré-Cœur avait fait appel de sa condamnation.