Affaire Mame Mbaye Niang : le leader de Pastef Ousmane Sonko saisit la Cour suprême

Le dossier judiciaire d’Ousmane Sonko, longtemps resté en arrière-plan, refait surface au cœur de l’Assemblée nationale. Alors que les députés examinaient, ce jeudi, le budget du ministère de la Justice, le contentieux opposant le Premier ministre à l’ancien ministre Mame Mbaye Niang a resurgi, ravivant un débat aux implications politiques et juridiques majeures.

Condamné en son temps à six mois de prison avec sursis pour diffamation, une décision ayant entraîné son inéligibilité en vertu de l’article L.30 du Code électoral, Ousmane Sonko cherche désormais à obtenir la révision de ce verdict. Selon le quotidien Libération, plusieurs commissaires ont directement interpellé la ministre de la Justice, Yacine Fall, sur l’état d’avancement de cette procédure sensible.

Face aux parlementaires, la garde des Sceaux a confirmé, de manière officielle, que le chef du gouvernement a effectivement saisi la Justice afin de contester cette condamnation. Elle a précisé que la demande de réouverture du procès est actuellement pendante devant la Cour suprême, conformément aux dispositions prévues par la loi organique en vigueur.