Affaire Madiambal : perquisitions chez son épouse et son fils Serigne Saliou Diagne, un véhicule saisi par la DIC

L’étau se resserre autour de l’entourage de Madiambal Diagne. Selon Le Quotidien, des membres de la famille du journaliste et patron de presse restent toujours sous la main de la Division des investigations criminelles (DIC), après le prolongement de leur garde à vue jusqu’à lundi prochain.

Parmi eux, Mme Diagne et M. Serigne Saliou Diagne, qui, en plus des longues séances d’interrogatoires, ont été extraits hier des salles d’audition pour participer à des perquisitions menées dans leurs propriétés situées respectivement à Ouakam et à Yoff-Virage.

Les opérations ne se sont pas arrêtées là. Dans la soirée, le véhicule personnel de Madiambal Diagne a été saisi par les enquêteurs puis acheminé dans les locaux de la DIC, à la Rue Carde, afin d’être minutieusement examiné.