Affaire Madiambal Diagne : Le Ministre de l’Intérieur annonce un mandat d’arrêt international

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 septembre 2025, que le journaliste et directeur général du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, est parvenu à quitter le Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire émise à son encontre par une autorité judiciaire compétente.

Selon le communiqué, M. Diagne, visé par un avis de recherche et d’interpellation, s’est présenté dans la nuit du 23 au 24 septembre aux formalités de départ à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), avant de prendre un vol à destination de l’étranger. Les circonstances exactes de sa sortie du territoire « ne sont pas encore élucidées ».

Le ministère précise que des instructions avaient été données à tous les services concernés afin d’assurer une vigilance accrue depuis la notification de la mesure d’opposition. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les conditions dans lesquelles le départ a pu se produire et établir d’éventuelles responsabilités.

Dans l’attente des conclusions, le Ministre de l’Intérieur a décidé, à titre conservatoire, de relever de leurs fonctions les responsables de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l’AIBD. Le communiqué ajoute que si des manquements ou complicités sont établis, « des sanctions appropriées seront prises ».

Par ailleurs, le ministère indique avoir reçu ce jour la notification d’un mandat d’arrêt international émis contre M. Diagne par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier.

Enfin, le Ministre de l’Intérieur a réaffirmé son attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d’innocence.