Affaire des deux enfants retrouvés morts dans la voiture : l’autopsie révèle une…

On sait de quoi sont morts C. A. T. Kâ, un garçon de 3 ans, et F. Dabo, une fillette de 5 ans, dont les corps sans vie ont été retrouvés à l’intérieur d’une voiture à Diamniadio le 30 janvier dernier. «L’autopsie a conclu qu’ils sont décédés par asphyxie. Ils auraient réussi à entrer dans la voiture avant d’être pris au piège et privés d’oxygène», révèle Libération dans son édition de ce jeudi.

La cause de décès établie, les dépouilles des enfants ont été remises à leurs familles, renseigne le journal.

La même source rappelle que les premiers éléments de l’enquête avaient révélé que les victimes, portées disparues dans la matinée du drame, ne portaient aucune trace de violences physiques et que le propriétaire de la voiture à l’intérieur duquel ils sont morts était en voyage au moment des faits.