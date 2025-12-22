Affaire de la femme tuée par balle à Keur Mbaye Fall : le suspect livre sa version

Selon des sources proches de l’enquête, une reconstitution des faits s’est tenue ce dimanche à Keur Mbaye Fall, au cours de laquelle le suspect a rejoué la scène devant les enquêteurs. Il est provisoirement poursuivi pour homicide involontaire, détention illégale d’arme et défaut de documents administratifs liés à l’arme à feu.

Les investigations ont révélé que le pistolet de marque Taurus, retrouvé en sa possession, serait réservé aux forces de défense et de sécurité, et que le mis en cause ne disposait d’aucune autorisation légale. Une réquisition a été établie pour identifier le vendeur de l’arme, mais le suspect ne coopérerait pas pleinement sur ce point.

Par ailleurs, les témoignages divergent sur la vie du couple. Si certains proches évoquent une relation harmonieuse, la famille de la victime soutient le contraire. Une enquête de voisinage est en cours pour éclairer ces contradictions. À ce stade, les enquêteurs n’ont pas encore établi s’il s’agit d’un homicide volontaire, et les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur ce drame conjugal.