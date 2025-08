Affaire de 1,6 milliard de FCFA : Thierno Bâ sort de son silence

Mis en cause dans une affaire d’escroquerie portant sur une créance colossale, Thierno Bâ, via son avocat Me Seydou Diagne, annonce qu’il ne compte pas se laisser faire. Il prévoit de porter plainte à son tour contre Baïdy Kane, l’auteur des accusations, pour « escroquerie, extorsion de fonds et diffusion de fausses nouvelles ».

La guéguerre judiciaire est engagée. Thierno Bâ, par le biais de son avocat, envisage de riposter après avoir été accusé d’escroquerie portant sur une créance faramineuse de 1,6 milliard de francs CFA par Baïdy Kane, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar.

Le conseil de Thierno Bâ, Me Seydou Diagne, a annoncé, hier mardi, son intention de déposer, à son tour, une plainte contre Baïdy Kane pour “escroquerie, extorsion de fonds et diffusion de fausses nouvelles”, rapporte L’Observateur. Selon Me Seydou Diagne, Thierno Bâ n’est pas concerné par cette opération financière, mais en est plutôt la première victime. « La créance en question n’a jamais été réglée par l’État du Sénégal », affirme l’avocat, tout en rappelant que son client s’est retrouvé dans une position délicate après avoir déboursé 50 millions de francs CFA au profit de Baïdy Kane.

Thierno Bâ avait acquis, poursuit-il, cette créance de 1,6 milliard F Cfa pour la somme de 600 millions, dans une transaction qui, aujourd’hui, ressemble davantage à un piège qu’à une opportunité d’affaires. Muni, à l’époque, de la créance, Thierno Ndom Bâ s’était rendu auprès d’Amadou Bâ, alors ministre de l’Économie et des Finances, pour lui présenter les pièces justificatives, renseigne Me Seydou Diagne.

Saisi pour examiner le dossier, l’Agent judiciaire de l’État a mené ses propres investigations. Et sa conclusion, consignée dans une correspondance adressée au ministre, est sans équivoque : « L’État du Sénégal n’est pas redevable de cette créance. »

Mieux encore, le représentant de l’État a clairement fait que le règlement devait incomber au liquidateur des Chemins de fer du Sénégal, et non au Trésor public, précise l’avocat dans les colonnes de L’Observateur. Ainsi, l’avocat de Thierno Bâ hausse le ton : « Que Baïdy Kane produise un seul document attestant que mon client a perçu le moindre franc dans cette affaire. »