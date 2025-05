Affaire Boffa Bayotte : Sa condamnation confirmée, Rene Capain Basséne évacué au pavillon spécial le Dantec pour…

Le journaliste René Capain Bassène, incarcéré depuis plus de sept ans à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor dans le cadre de l’affaire dite de la tuerie de Boffa Bayotte, a été transféré à Dakar dans la nuit du vendredi 2 avril 2025.

Il est désormais détenu au pavillon spécial, selon des informations obtenues auprès de sa famille. Ce samedi, son frère s’est rendu sur place, mais n’a pas été autorisé à le voir.

René Capain Bassène a entamé une grève de la faim depuis vendredi, suite à la décision de la Cour de cassation de confirmer sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce verdict marque la fin de son long combat judiciaire.

Pour rappel, le 6 janvier 2018, 14 coupeurs de bois avaient été tués dans la forêt classée de Boffa Bayotte, en Casamance.

Dans cette affaire, deux autres accusés ont été condamnés à six mois de prison avec sursis pour détention illégale d’armes. Dix autres mis en cause ont été acquittés après plus de cinq années de détention.