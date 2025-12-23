Affaire Binetou Guèye : deux nouvelles arrestations

L’affaire du décès par balle de Binetou Guèye, survenu à Keur Mbaye Fall, connaît un tournant décisif avec la requalification des faits en meurtre. Au terme de leurs investigations, les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle de la compagnie de Keur Massar estiment désormais que la thèse de l’homicide volontaire est solidement étayée par des indices graves et concordants.

Initialement poursuivi pour homicide involontaire, le mari de la victime est désormais mis en cause pour meurtre, détention illégale d’arme à feu et défaut de documents administratifs relatifs à l’arme. Les enquêteurs ont relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations, fragilisant sa ligne de défense.

Lors de son audition, P. M. D., vendeur de téléphones, avait affirmé avoir acheté récemment un pistolet de marque Taurus à Saly. Or, l’exploitation du téléphone de la victime a permis de découvrir qu’il avait transmis, dès le 7 décembre, la photo de cette arme à son épouse via WhatsApp, contredisant ainsi sa version des faits, selon des informations de Seneweb.

Les éléments recueillis à travers les réquisitions, l’analyse des téléphones et les témoignages convergent vers la piste d’un crime passionnel, sur fond de jalousie. L’enquête révèle également que le suspect aurait loué un appartement à Thiaroye pour sa maîtresse.

L’affaire s’est encore complexifiée avec l’arrestation des parents biologiques du suspect, soupçonnés d’avoir entravé l’enquête. Ils auraient dissimulé le téléphone de leur fils afin de faire disparaître des preuves jugées compromettantes.

Au total, P. M. D., son père K. D. et sa mère F. B. F. ont été placés en garde à vue à la brigade de la Zone franche industrielle. Ils pourraient être déférés ce mardi 23 décembre devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.