Affaire Aziz Dabala et Wally : Tarba Mbaye libéré sur convocation

Entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre des danseurs Aziz Dabala et Wally, le chanteur Tarba Mbaye a regagné la liberté. À l’issue de son audition, il a été libéré sur convocation.

Selon les informations recueillies, l’artiste reste toutefois à la disposition de la justice. Il est attendu de nouveau dans les locaux de la DIC le lundi 21 décembre 2025, pour la poursuite des investigations liées à cette affaire criminelle toujours en cours.