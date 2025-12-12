Affaire ASER-AEE Power : La République des Valeurs dénonce l’opacité sur 37 milliards FCFA et 1 600 villages dans le noir

La République des Valeurs (RV), parti du député Thierno Alassane Sall (TAS), maintient la pression sur le projet d’électrification rurale ASER et dénonce une « nébuleuse » financière et d’exécution.

La section Europe du parti a révélé qu’une délégation du gouvernement sénégalais s’est récemment rendue en Espagne pour rencontrer l’agence de crédit à l’export, CESCE (Cuenta del Estado Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), et potentiellement la banque Santander.

L’objectif de cette mission était de trouver un arrangement pour lever la suspension des décaissements et permettre la poursuite du projet confié à la société AEE Power EPC.

Selon la RV/section Europe, cette démarche se heurte à une exigence simple et légitime de la part des partenaires espagnols : la justification de l’utilisation de l’avance de 56 millions d’euros (environ 37 milliards de FCFA) remise à AEE Power EPC.

« À ce jour, les autorités compétentes semblent être dans l’incapacité de produire des éléments probants sur l’affectation réelle de ces fonds. Cette délégation n’a pas été reçue par les autorités du CESCE », a relaté la section Europe de RV.

Le RV demande une simple clarification : fournir la liste exhaustive des villages effectivement électrifiés grâce aux 37 milliards de FCFA déjà décaissés, ainsi que des preuves de l’effectivité des travaux réalisés.

Le parti met en parallèle le montant décaissé et le niveau d’exécution : « L’ASER affirme urbi et orbi que le projet se déroule sans heurts. Pourtant, 18 mois après le décaissement, sur un projet prévu pour durer 36 mois, le niveau d’exécution devrait être d’au moins 40 %, soit environ 600 villages électrifiés. Où sont-ils ? Quels sont-ils ? Pourquoi aucune liste claire, vérifiable et opposable n’est-elle rendue publique ? »

Les militants de TAS estiment qu’il est impératif de restaurer et de cultiver une véritable culture de transparence et de reddition des comptes pour la crédibilité du Sénégal et pour les populations rurales qui demeurent dans l’obscurité.

Selon le RV, ces pratiques « nourrissent les disparités sociales et poussent nos jeunes à l’émigration clandestine ».

C’est pourquoi les militants ont manifesté devant le siège de l’agence de crédit CESCE et devant celui d’AEE Power EPC, afin d’appeler les autorités espagnoles « à la plus grande vigilance face à ce qui présente tous les traits d’une véritable nébuleuse ».

La République des Valeurs réaffirme sa détermination à obtenir la vérité sur l’utilisation de ces fonds et à défendre les droits des « 1 600 villages toujours plongés dans le noir, alors que 37 milliards de FCFA demeurent dans les ténèbres de l’opacité ».