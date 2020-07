Considérée comme l’une des plus brillantes artistes du Sénégal, la diva Coumba Gawlo Seck était l’invitée du jour de la rédaction de Walf-fadjri. Entre autres questions, elle s’est prononcée sur le sujet chaud du moment. Pour Coumba Gawlo Seck, l’architecte sénégalais est très loin du portrait fait de lui par Aby Ndour.

– Coumba Gawlo, comment, en tant qu’artiste, vivez-vous cette période de covid-19 ?

Très difficile. Nous avons vécu des difficultés comme le monde entier. Beaucoup de secteurs ont été touchés. On a perdu beaucoup d’argent. Pour ma part, à cause de la Covid, j’ai perdu entre 600 et 800 millions de francs cette année. Parce que j’avais une tournée dans 8 pays africains. Tout était prêt dans le cadre de ma tournée annuelle sur le continent. Vous vous rendez compte, une tournée dans chaque pays, c’est entre 195 et 200 mille dollars et c’est ce qui est visible, c’est ce qui allait être signé dans le contrat. Mais il faut savoir qu’avant d’encaisser cet argent il y a des avances qui ont été faites parce qu’il faut payer les billets d’avion, les hôtels. Il faut payer tout ce qui a été engagé. Ce sont des sommes que nous passons par pertes et profits.



Mais l’Etat a mis en place un fonds pour soutenir les artistes?



Le chef de l’Etat à beau décaisser de l’argent, cela ne couvre pas nos pertes. Néanmoins, il a fait un geste noble à saluer. Mais il faut que les artistes comprennent que chacun ne peut avoir qu’une petite part de cet argent. Et pour le reste, il faut que les gens travaillent pour gagner leur vie. Depuis la sortie de l’album Terr Warr en décembre 2019, nous sommes en train de faire sa promotion avec des tournées. Et paf, la pandémie est arrivée. Tout s’est arrêté. Mais malgré tout, on essaie de bosser à travers les réseaux sociaux pour garder le contact avec nos fans.

Est-ce que la musique sénégalaise nourrit son homme actuellement ?

On travaille, c’est vrai que si vous me posez cette question actuellement, en temps de covid, je dis que c’est difficile. En temps de Covid la musique ne nourrit pas son homme parce qu’on ne tourne pas. Mais quand on travaille bien, la musique peut quand même bien nourrir son homme.

L’actualité, c’est la femme violentée. Qu’est-ce que cela vous inspire, en tant qu’ambassadrice du Pnud et défenseure des femmes ?

Très honnêtement, je ne veux pas en parler en l’abordant sous l’angle de défenseure des droits des femmes, ni sous celui de défenseure de la fille qui a été violentée. Je trouve que ces actes de barbarie ont toujours existé. Il a fallu que cela tombe sur cette fille pour que les gens soient choqués et en parlent. Mais avant elle, beaucoup d’autres ont subi le même sort. Et c’est irrespectueux, anormal et c’est ignoble. Je le condamne vigoureusement et réclame des sanctions, non seulement à cause de cette affaire, mais pour toutes les personnes qui sont bafouées et dont l’honneur est fracassé dans les réseaux sociaux. C’est inadmissible, cela doit s’arrêter.

Il y a aussi une artiste qui a accusé Pierre Goudiaby Atépa d’harcèlement. Vous qui connaissez bien l’architecte

(elle coupe). Ah moi je connais très bien tonton Pierre. J’ai entendu les rumeurs, mais j’avoue que c’est quelque chose qui m’a beaucoup surpris, parce que je connais bien Pierre Goudiaby Atépa. Pierre, moi je l’ai connu quand j’avais 14 ans.

Ah bon ?

Oui. Je l’ai connu lorsque j’avais 14 ans, à l’époque, il y avait la troupe Atépa dont je faisais partie. Pour vous dire, de 1986, quand j’ai connu Pierre à 2020 cela fait 34 ans. En 34 ans rien n’a changé. C’est un homme qui m’a toujours montré beaucoup de respect, autant de considération, de générosité et d’admiration. J’appartiens à une famille modeste et depuis que j’ai démarré ma carrière, Pierre m’a toujours soutenu. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qui je suis, mais je peux revendiquer de faire partie des personnes qui connaissent mieux ou plus Pierre Goudiaby Atépa. Parce que cela fait 34 ans d’amitié, de respect et de sympathie. J’avais 14 ans, vous vous rendez-compte. Et j’allais avec mon père lui rendre visite dans ses bureaux à Mermoz, quand je démarrai ma carrière. Et il m’a toujours soutenu. Vous vous rendez compte à l’époque, en 1986, il me donnait de l’argent pour booster ma carrière.

Et la plus petite somme qu’il me donnait variait entre 2 et 3 millions de francs. En plus, j’allais très souvent à son domicile. D’ailleurs, la grande majorité de ses enfants ont grandi devant moi. Certains m’appellent grande sœur ou tata. Je peux dire que je fais partie intégrante de sa famille. Je connaissais ses plus proches collaborateurs de l’époque Toni Pereira, Yvette Sissoko, etc. Pour vous dire que je connais l’homme. Je sais de lui qu’il est du sud et c’est un homme fier. Les gens du sud sont des gens fiers et nobles. Et c’est ce que je connais de lui, avec du respect, de la générosité, toujours prêt à aider son prochain, toujours prêt à soutenir, toujours prêt à se donner pour l’autre. C’est ce que je connais de lui et très honnêtement et sincèrement c’est la seule ou ce sont les seules choses que je connais de lui. Et c’est ce que je peux dire de Pierre Goudiaby Atépa. Je ne connais rien d’autre de tonton Pierre. Et jusqu’à présent, il ne m’a jamais montré un autre visage ou manquer de respect.

Propos recueillis par:

Charles Gaïky DIENE

Walfadjri