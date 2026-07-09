Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) ont exprimé leur désaccord avec la décision de justice visant trois de leurs collègues inculpés puis placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Les trois agents sont poursuivis pour des faits présumés d’homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger.

Réunis autour de leurs représentants, les agents du COUD ont dénoncé des poursuites qu’ils estiment infondées et ont réaffirmé leur solidarité envers leurs collègues. Ils appellent au respect de la présomption d’innocence et souhaitent que toute la lumière soit faite sur les circonstances ayant conduit au décès de l’étudiant.

Cette mobilisation intervient alors que l’enquête judiciaire se poursuit afin d’établir les responsabilités dans cette affaire qui continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la communauté universitaire.