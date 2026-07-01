Affaire Abdou Mbow : Abdou Sonko admet une erreur et dénonce une stratégie de provocation

Invité de l’émission « Coucher du Soleil » sur Kewoulo TV, le député Abdou Sonko est longuement revenu sur les incidents survenus ce lundi à l’Assemblée nationale, qui ont conduit à l’expulsion du député Abdou Mbow par les éléments du GIGN. Tout en regrettant le déroulement des événements, le parlementaire estime que la majorité est « tombée dans un piège » soigneusement préparé.

Selon lui, les tensions qui ont éclaté dans l’hémicycle étaient prévisibles. Il affirme que le President l’assemblée Ousmane Sonko avait, depuis plusieurs jours, alerté les députés de la majorité sur d’éventuelles tentatives de provocation visant à ternir l’image de l’Assemblée nationale et, par ricochet, celle du President l’assemblée nationale.

« Ousmane Sonko nous avait prévenus. Il nous avait dit qu’il y aurait des provocations, du chantage et toutes sortes de manœuvres destinées à salir l’image de l’Assemblée nationale à travers la sienne. Malheureusement, nous ne nous sommes pas suffisamment retenus », a déclaré Abdou Sonko.

Le député considère que l’attitude d’Abdou Mbow relevait d’une stratégie délibérée de confrontation. À ses yeux, une fois sa question traitée et le vote intervenu, le député de l’opposition n’avait plus la parole. Il rappelle que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit des dispositions qui peuvent parfois donner lieu à différentes interprétations, mais que l’autorité chargée de trancher reste le président de séance.

« Comme tout texte juridique, le règlement intérieur peut prêter à interprétation. Mais lorsqu’une divergence apparaît, c’est au président de séance de prendre la décision finale. Il appartient ensuite aux députés de s’y conformer », a-t-il expliqué.

Pour Abdou Sonko, le refus d’Abdou Mbow d’accepter cette décision a conduit à l’escalade qui s’est soldée par son évacuation manu militari. Une scène qui, selon lui, était précisément recherchée.

« Il voulait ces images. Il voulait être expulsé pour alimenter un récit politique et établir un parallèle avec des événements survenus il y a quatre ans. Aujourd’hui, ces images circulent partout. C’était exactement l’objectif recherché, et malheureusement, nous lui avons offert cette opportunité », a-t-il regretté.

Le député reconnaît néanmoins une part de responsabilité de son propre camp. Il estime que la majorité devra tirer les leçons de cet épisode afin de mieux gérer ce type de situation à l’avenir.

« Cette expérience doit nous servir. Nous devons apprendre à garder notre sang-froid face aux provocations, car ils ne s’arrêteront pas. ils vont continuer, et nous devons être mieux préparés pour ne plus tomber dans ce genre de piège », a conclu Abdou Sonko.