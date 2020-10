Affaire des 5 sénégalaises « djihadistes» arrêtées en Libye : l’Etat réagit !

Les autorités sénégalaises suivent de très prés, l’affaire des 5 sénégalaises emprisonnées en Libye pour une affaire supposée de terrorisme. Elles ont toutes été identifiées et le contact avec les services du ministère a été établi d’après les dernières informations.

«C’est un dossier très sensible et très compliqué. L’Etat est informé de cette affaire et y travaille sans relâche. Mais au vu de la gravité des faits reprochés à nos compatriotes, nous devons à la vérité de reconnaître que ce n’est pas une banale affaire d’émigration, mais de djihadisme», ont confirmé des autorités diplomatiques du Sénégal.

Elles assurent tout de même que le contexte de guerre en Libye, minée par des factions et un gouvernement qui ne contrôle pas tout, rend les négociations «complexes». «Nous avons réussi à identifier ces femmes qui ont toutes des noms de guerre. Aujourd’hui, nous avons pu établir les contacts et travaillons de façon souterraine à faire en sorte qu’elles aient un procès équitable, mais aussi dans la mesure du possible, à ce qu’elles purgent éventuellement leurs peines ailleurs que sur le sol libyen», rassurent les autorités sénégalaises

Pour rappel, ces 5 femmes et leurs 11 enfants croupissent dans les prisons libyennes depuis 2014. Le gouvernement de Tripoli accuse les dames d’être de connivence avec l’Etat islamique. Certaines d’entre elles l’avouent.

Elles avaient rejoint leurs maris combattants de Daesh basés dans ce pays.