L’affaire des douze homosexuels présumés transmetteurs du VIH/Sida, arrêtés par la brigade de recherches de Keur Massar, continue de faire des vagues. Alors que Pape Cheikh Diallo et ses coaccusés ont été placés, depuis la nuit dernière, dans les cellules des établissements pénitentiaires où ils ont été conduits après leur mise en examen par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, l’un des avocats commis pour assurer la défense de l’artiste Djiby Dramé refuse de baisser les bras, malgré les joutes observées lors de l’enquête préliminaire.

Si le premier round de l’enquête préliminaire, qui tient tout le Sénégal en haleine, a tourné à l’avantage des enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar — lesquels ont réussi à réunir, en plus des aveux qualifiés de « reine des preuves » en matière pénale, des éléments matériels leur permettant de boucler le dossier des douze présumés homosexuels accusés de transmission du VIH/Sida — l’apaisement reste toutefois loin d’être acquis.

En exclusivité, Me François Kandiak Senghor, l’un des avocats de l’artiste Djiby Dramé, a saisi la rédaction de Kéwoulo pour annoncer sa décision de déposer plainte, en son nom et au nom de son client, contre l’adjudant-chef Abdoul Aziz Gningue, commandant de la brigade de recherches de Keur Massar.

Dans ses griefs, l’avocat reproche au chef de l’unité d’enquête de l’avoir, « sous la contrainte, empêché d’exercer (son) ministère d’avocat et d’assister Djiby Dramé ». Pour Me François Kandiak Senghor, « ce sont ces mêmes méthodes qui ont permis d’extorquer les déclarations du sieur Djiby Dramé ».

Pour rappel, si Pape Cheikh Diallo a reconnu son orientation sexuelle lors de l’enquête préliminaire tout en refusant de livrer l’identité de ses partenaires, ce sont les déclarations attribuées à Djiby Dramé qui ont fait apparaître les noms de Doudou Lamine Dieng et de l’animateur de la TFM.

L’affaire trouve son origine dans le signalement d’un activisme sexuel impliquant un homme séropositif, ce qui a conduit les gendarmes de la brigade de recherches de Keur Massar à interpeller un jeune de 21 ans, Pape Salif Rall Thiam. Interrogé, ce dernier a reconnu son statut sérologique et admis avoir continué à transmettre volontairement le virus du VIH à ses partenaires, dont il a accepté de révéler les identités.

Parmi eux figurait un certain Mamadou Gningue. Interpellé à son tour, ce dernier a mis en cause Djiby Dramé et d’autres personnes. Face aux enquêteurs, Djiby Dramé aurait ensuite livré un nom plus connu que le sien : Cheikh Amadou Tidiane Diallo, affirmant également vivre en couple avec Doudou Lamine Dieng, présenté comme le compagnon de Pape Cheikh Diallo de la TFM.

Tout en reconnaissant et assumant son orientation sexuelle, Djiby Dramé a déclaré avoir été victime d’abus sexuels homosexuels, expérience qui, selon lui, l’aurait conduit à adopter cette pratique. Autant de déclarations que son avocat dit ne pas vouloir voir consignées dans un procès-verbal. Par ailleurs, bien que Pape Cheikh Diallo ait également reconnu certains faits lors de l’enquête, l’un de ses avocats, Me Abdou Dieng, a confié à Kéwoulo que « Pape Cheikh Diallo conteste les faits et les déclarations qui lui sont attribués ».