« Acteur actif de la destruction massive » : Abass Fall charge Amadou Mame Diop

Abass Fall, maire de Dakar, n’a pas mâché ses mots à l’encontre d’Amadou Mame Diop suite à son entretien avec L’Obs. Selon lui, l’ancien président de l’Assemblée nationale incarne « un acteur actif de la destruction massive » du pays et semble ignorer les efforts actuels du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais, notamment la baisse du coût des denrées et de l’électricité.

« Amadou Mame Diop s’en prend honteusement au Premier ministre Ousmane Sonko, envers qui il nourrit une haine immense », a affirmé Abass Fall. Il a rappelé les paroles de Serigne Cheikh Fall Mbaor : « Vous nous avez laissé une boutique avec des étagères vides et vous ne demandez que des recettes. Quelle hypocrisie ! »

Pour le maire, Amadou Mame Diop « souhaite que ce pays s’écroule après avoir détruit ses fondements à tous les niveaux : économique, social, moral et politique ». Il lui reproche également d’avoir fermé les yeux sur la falsification du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale et de servir aujourd’hui « un plat insipide qui pousse à vomir ».

Abass Fall met en garde : « Ils pensent revenir au pouvoir en 2029 face à un peuple qui garde toujours en souvenir les plus sombres moments de l’histoire politique du Sénégal sous leur magistère. Des moments faits d’assassinats de nos enfants, de vol de nos ressources et de destruction de notre République. Vous auriez dû être ailleurs. »

Il conclut son intervention avec un message clair à Amadou Mame Diop et ses alliés : « Vous allez continuer à souffrir de voir Ousmane Sonko au cœur de l’État, mais surtout dans le cœur des Sénégalais. »