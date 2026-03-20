Actes contre nature: Thierno Seydou Pam mouille trois célébrités et…

Le procès de Thierno Seydou Pam, condamné mercredi 17 mars 2026 à trois ans de prison ferme pour acte contre nature par le tribunal des flagrants délits de Dakar, a révélé des échanges numériques particulièrement compromettants. Relaxé pour transmission volontaire du VIH, le prévenu se retrouve néanmoins au cœur d’une affaire mêlant sexualité, drogues et contacts avec plusieurs personnalités.

Téléphone sous scellé

Le Centre de lutte contre la criminalité numérique de la Gendarmerie nationale a exploité le téléphone Tecno Pop 10C de Thierno Seydou Pam saisi le 6 mars 2026 dans le cadre du dossier judiciaire n°102. Les gendarmes ont relevé des communications WhatsApp et WhatsApp Business impliquant des échanges explicites, des appels vidéo intimes et des discussions sur des rencontres sexuelles, rapporte Seneweb qui donne l’information.

Preuves accablantes

Parmi les conversations retrouvées, le 24 décembre 2025 Thierno Seydou Pam échange avec « Baye Kill » Sokhna Thiam, 40 ans, sur une rencontre sexuelle appuyée par un appel vidéo montrant ses parties intimes. Le 31 décembre 2025, il discute avec « Grec Nicolson » Mamadou Aliou Ba, 29 ans, d’actes contre nature et échange des vidéos explicites. Plusieurs autres échanges révèlent l’usage d’autres comptes WhatsApp par des tiers ainsi que des conversations impliquant des substances illicites et des célébrités locales.

Si la justice a relaxé Thierno Seydou Pam pour la transmission volontaire du VIH, les preuves numériques ont conduit à sa condamnation pour acte contre nature. L’affaire met en lumière la manière dont les outils numériques peuvent être exploités pour établir la culpabilité dans des affaires sensibles mais aussi les aspects intimes et controversés de la vie privée des individus impliqués.