“Actes contre nature” : Jamra salue le projet de révision du Code pénal

L’Ong Jamra a salué, mercredi, l’adoption en Conseil des ministres d’un projet de loi modifiant l’article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, relatif aux “actes contre nature”, en vue d’en préciser la définition et de durcir les peines.

Dans un post sur Facebook à l’issue de la réunion gouvernementale du 18 février 2026, l’organisation indique que le texte prévoit une clarification des faits incriminés ainsi qu’un renforcement des sanctions pénales. Elle relève également l’introduction de mesures répressives contre l’apologie et le financement desdits actes.

Mame Makhtar Guèye & Cie affirment “valider” cette réforme, estimant qu’elle prend en compte leurs préoccupations relatives à la nécessité d’un encadrement juridique plus strict et d’une application rigoureuse des dispositions pénales en vigueur.

L’Ong considère que cette nouvelle mouture du texte devrait être prochainement soumise à l’Assemblée nationale pour examen et adoption définitive, conformément à la procédure législative.

Citant le philosophe français Blaise Pascal, l’organisation rappelle que “la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique”, estimant que la réforme engagée participe d’une volonté de renforcer l’autorité de la loi.