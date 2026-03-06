Acte contre-nature: le colonel Abdourahim Kébé porte plainte contre Me Moussa Diop

Par
Mariama Diallo
-

 

Le colonel Abdourahim Kébé, membre du parti pastef a annoncé ce vendredi son intention de porter plainte contre l’avocat et homme politique Moussa Diop, à la suite de déclarations l’accusant d’avoir été condamné, il y a plusieurs années déjà, pour « acte contre-nature »

« Je vais porter plainte aujourd’hui même contre Maître Moussa Diop qui vient de déclarer que j’ai été condamné à 15 mois de prison ferme en 1999 par le tribunal de Dakar pour acte contre-nature. Injure publique, diffamation et diffusion de fausses nouvelles. » a t- il declare dans une publication sur facebook. Des propos rejettés catégoriquement par le reponsable de pastef.

Pour rappel, des informations  ont relayé hier la convocation de Me Moussa Diop ce vendredi à la Sûreté urbaine de la police centrale de Dakar dans le cadre d’une autre affaire le concernant. Une information dementie par Me Diop qui affirme n’avoir recu aucune convocation.

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

LAISSER UN COMMENTAIRE