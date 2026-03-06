Le colonel Abdourahim Kébé, membre du parti pastef a annoncé ce vendredi son intention de porter plainte contre l’avocat et homme politique Moussa Diop, à la suite de déclarations l’accusant d’avoir été condamné, il y a plusieurs années déjà, pour « acte contre-nature »

« Je vais porter plainte aujourd’hui même contre Maître Moussa Diop qui vient de déclarer que j’ai été condamné à 15 mois de prison ferme en 1999 par le tribunal de Dakar pour acte contre-nature. Injure publique, diffamation et diffusion de fausses nouvelles. » a t- il declare dans une publication sur facebook. Des propos rejettés catégoriquement par le reponsable de pastef.

Pour rappel, des informations ont relayé hier la convocation de Me Moussa Diop ce vendredi à la Sûreté urbaine de la police centrale de Dakar dans le cadre d’une autre affaire le concernant. Une information dementie par Me Diop qui affirme n’avoir recu aucune convocation.