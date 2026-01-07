Accident sur la RN1 : deux hommes profitent du drame et dépouillent une victime de la somme de…

Auteurs d’un vol aussi audacieux que cynique, B. Sène, 27 ans, et son acolyte, A. Cissé, 39 ans, risquent gros. L’Observateur explique qu’ils ont profité d’un accident de la route pour voler 1,440 million de francs CFA.

Le choc s’est produit mardi dernier, 30 décembre, sur la RN1, à hauteur de la station « Baba Guèye ». Alors que les secours s’organisent après la collision, les deux malfaiteurs ont transformé la détresse ambiante en opportunité criminelle.

En effet, détaille la même source, profitant de l’inattention générale, Sène s’est introduit dans le véhicule d’une ressortissante burkinabè pour y subtiliser une sacoche contenant le butin. Son complice, Cissé, l’attendait à quelques mètres sur une moto Jakarta, moteur tournant, pour une fuite rapide vers Kaolack.

Pensant avoir profité de l’anonymat de la foule, le duo a pourtant été filmé. Les enquêteurs ont exploité les images des caméras de surveillance qui, malgré les visages dissimulés des suspects, ont permis leur identification formelle. Les deux hommes ont été interpellés entre le 3 et le 4 janvier.

Ils sont passés aux aveux, lors de leur garde à vue : B. Sène a dilapidé sa part dans des jeux de hasard, tandis qu’A. Cissé a acheté une moto et dépensé le reste pour ses besoins personnels. Ils sont poursuivis pour vol en réunion avec usage d’un moyen de locomotion.