Abdourahmane Diouf : «Nous allons vers une rude bataille politique, les peureux n’y auront pas leur place… »

Abdourahmane Diouf a annoncé la couleur ce samedi. «Tout le monde a vu l’arène politique. Nous allons vers une rude bataille politique. Les peureux ou ceux qui ne sont pas courageux ne pourront y prendre part (ku ragal wala ku amul fitt meuno si bokk). Et les plus faibles seront terrorisés au point de ne pouvoir faire ce qu’ils voudront faire ou dire ce qu’ils voudraient dire», a-t-il indiqué lors d’une réunion d’information de la coalition Diomaye Président, à Rufisque.

Mais, le Président de Awalé, cacique de la coalition Diomaye Président, assure qu’ils ne sont aucunement ébranlés. Au contraire, lui et ses hommes comptent aller au baroud : «Cela ne nous ébranle pas. Qu’il s’agisse de leurs 72 heures ou je ne sais quoi encore, c’est le cadet de nos soucis. Non seulement ça ne nous ébranle pas, mais c’est nous qui allons mener l’offensive», a-t-il tonné.