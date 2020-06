Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous avons soutenu la candidature du Dr Aloyse Diouf »

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réagi, suite au départ annoncé de son désormais ex-directeur de cabinet Aloyse Waly Diouf, pour une mission à l’Organisation mondiale de la Santé (Oms).

« Nous remercions l’Oms pour sa confiance au docteur Aloyse Waly Diouf dont nous avons soutenu la candidature et qui a bien voulu retarder son départ pour prendre part aux premières heures de la riposte contre la Covid-19 jusqu’à ce jour », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr sur sa page Facebook.

Non sans témoigner « reconnaissance et gratitude » à Aloyse Diouf qu’il considère comme un « directeur de cabinet loyal et compétent ».

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale ajoute : « Le connaissant, je suis persuadé qu’il fera la fierté du Sénégal à l’Organisation mondiale de la santé. Sache que ton grand frère suivra affectueusement ta carrière qui, j’en suis sûr, nous réserve encore de merveilleuses surprises. Tu peux toujours compter sur ton grand frère. »