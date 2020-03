Abdoul Mbaye : « Boun Dionne et Mbaye Ndiaye ont exprimé la volonté de leur chef »

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye ne passe pas par quatre chemins pour indexer le chef de l’Etat Macky Sall, « un président rusé qui croit pouvoir tout avoir par la ruse » selon ses propres termes.

En réaction aux sorties successives de Mbaye Ndiaye et de Mahamed Boun Dionne, Mbaye estime que ces proches du président Sall n’ont fait que rendre publique la volonté de leur chef.

« Je ne vois pas Mahammed Boun Abdallah Dionne donner et Mbaye Ndiaye donner des opinions personnelles sans s’abreuver des paroles de leur maître Macky Sall. Ils expriment donc la volonté de leur chef », comment-il dans les colonnes du Quotidien.

Or, pour Abdoul Mbaye, la logique devrait pousser Macky Sall à les sanctionner comme ce fut le cas avec Sory Kaba. « Si on se contente de sanctionner quand on évoque l’impossibilité de faire un troisième mandat tout en gardant ceux qui soutiennent le contraire, c’est parce que la deuxième volonté est réelle », critique-t-il à l’endroit du chef de l’Etat.