Abass Fall sur la libération de Bougar Diouf par la police : “Quelle honte !”

Le maire de Dakar, Abass Fall, a vivement dénoncé la libération de Bougar Diouf, président de l’Union pour le Sénégal (UPS) et membre de la coalition “Diomaye Président”, estimant qu’elle constitue une grave offense à son honorabilité. Bougar Diouf avait été auditionné par la Sûreté urbaine, une unité d’élite de la Police nationale, dans le cadre d’une enquête portant sur des propos jugés diffamatoires.

Dans une déclaration ferme, l’édile de Dakar a fustigé ce qu’il considère comme une intervention inacceptable ayant abouti à la remise en liberté de l’intéressé. « Bougar est libre après avoir gravement porté atteinte à notre honorabilité. Cette main derrière sa libération doit avoir honte », a déclaré Abass Fall, exprimant son indignation face à ce qu’il interprète comme une entrave à la justice.

Le maire estime que cette situation traduit un dangereux précédent dans le rapport entre pouvoir, justice et responsabilité publique. « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s’en tirer », a-t-il accusé, laissant entendre que certaines proximités politiques serviraient désormais de bouclier à l’impunité.

Pour Abass Fall, cette affaire incarne une déviation profonde par rapport aux engagements de transparence et d’équité portés devant les citoyens. « C’est ce Sénégal que nous avions vendu aux Sénégalais. Quelle honte ! » a-t-il conclu.