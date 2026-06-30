À la veille du Baccalauréat, la municipalité de Khombole déploie l’opération « Un Candidat, Un Kit Goûter »

À quelques heures du coup d’envoi des épreuves du baccalauréat, premier diplôme universitaire et sésame pour l’enseignement supérieur, la commune de Khombole (Sénégal) se mobilise. Le maire, Maguèye Boye, a officialisé la reconduite d’un dispositif de soutien social et logistique destiné à accompagner les lycéens locaux durant toute la période des examens. Un dispositif d’accompagnement logistique reconduit Pour la session en cours, la municipalité réactive son programme phare baptisé « Un Candidat, Un Kit Goûter ». Concrètement, cette initiative prévoit la distribution gratuite de collations à l’ensemble des candidats de la commune pendant les pauses inter-épreuves. Selon l’édile, l’objectif est de permettre aux élèves de « maintenir leur concentration, leur énergie et leur motivation » face au stress et à la longueur des évaluations. Pour les autorités municipales, cette mesure dépasse le cadre de l’aide ponctuelle. Elle s’inscrit dans une politique locale de valorisation du capital humain. « Investir dans la réussite de notre jeunesse, c’est investir dans l’avenir de Khombole », a rappelé le premier magistrat de la ville, réaffirmant l’éducation comme un axe prioritaire de l’action communale.

Un appel à la résilience et à la discipline

Parallèlement au déploiement de ces kits, le maire s’est adressé directement aux candidats dans un message officiel, au nom du Conseil municipal et des administrés. Il a exhorté les élèves à capitaliser sur les années d’apprentissage et à aborder les centres d’examen avec « sérénité, discipline et ambition ».

Maguèye Boye a également salué l’engagement de la communauté éducative et des familles : « À vos parents, à vos enseignants et à tous ceux qui vous ont accompagnés, j’adresse mes remerciements pour leur engagement à vos côtés. »

Dans la commune, l’ensemble des acteurs se dit prêt à accueillir cette échéance nationale majeure, alors que la municipalité affiche sa confiance envers sa jeunesse locale pour porter haut les couleurs de Khombole au niveau national.