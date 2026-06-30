À la veille du Baccalauréat, la municipalité de Khombole déploie l’opération « Un Candidat, Un Kit Goûter »

À la veille du Baccalauréat, la municipalité de Khombole déploie l’opération « Un Candidat, Un Kit Goûter »

À la veille du Baccalauréat, la municipalité de Khombole déploie l’opération « Un Candidat, Un Kit Goûter »
À quelques heures du coup d’envoi des épreuves du baccalauréat, premier diplôme universitaire et sésame pour l’enseignement supérieur, la commune de Khombole (Sénégal) se mobilise. Le maire, Maguèye Boye, a officialisé la reconduite d’un dispositif de soutien social et logistique destiné à accompagner les lycéens locaux durant toute la période des examens.
Un dispositif d’accompagnement logistique reconduit
Pour la session en cours, la municipalité réactive son programme phare baptisé « Un Candidat, Un Kit Goûter ». Concrètement, cette initiative prévoit la distribution gratuite de collations à l’ensemble des candidats de la commune pendant les pauses inter-épreuves. Selon l’édile, l’objectif est de permettre aux élèves de « maintenir leur concentration, leur énergie et leur motivation » face au stress et à la longueur des évaluations.

Pour les autorités municipales, cette mesure dépasse le cadre de l’aide ponctuelle. Elle s’inscrit dans une politique locale de valorisation du capital humain. « Investir dans la réussite de notre jeunesse, c’est investir dans l’avenir de Khombole », a rappelé le premier magistrat de la ville, réaffirmant l’éducation comme un axe prioritaire de l’action communale.

Un appel à la résilience et à la discipline
Parallèlement au déploiement de ces kits, le maire s’est adressé directement aux candidats dans un message officiel, au nom du Conseil municipal et des administrés. Il a exhorté les élèves à capitaliser sur les années d’apprentissage et à aborder les centres d’examen avec « sérénité, discipline et ambition ».
Maguèye Boye a également salué l’engagement de la communauté éducative et des familles : « À vos parents, à vos enseignants et à tous ceux qui vous ont accompagnés, j’adresse mes remerciements pour leur engagement à vos côtés. »
Dans la commune, l’ensemble des acteurs se dit prêt à accueillir cette échéance nationale majeure, alors que la municipalité affiche sa confiance envers sa jeunesse locale pour porter haut les couleurs de Khombole au niveau national.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *