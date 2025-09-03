À Juan Branco, de la part de Le Thié, frère de lutte en Europe et au Sénégal.

Tu as parlé avec la passion de ceux qui veillent sur les symboles. Et cette passion, je la reconnais, car je l’ai portée moi aussi — dans les rues de Paris, dans les cercles panafricains, dans les mobilisations pour la dignité du peuple sénégalais. Mais aujourd’hui, je t’écris pour rétablir une ligne de vérité, et rappeler que la cohérence ne se mesure pas à l’instant, mais à la trajectoire.

Le Premier ministre Ousmane Sonko avait été convié, en tant qu’invité d’honneur, à un événement présenté comme « le plus grand rassemblement business d’Europe ». Il a choisi de ne pas y participer, invoquant un conflit d’agenda. Ce n’est pas un détail. C’est un signal.

Car dans ce monde où les invitations prestigieuses sont souvent des pièges symboliques, où l’honneur proclamé sert parfois à neutraliser la parole libre, le choix de prioriser d’autres engagements — notamment une rencontre avec la diaspora, une visite aux Émirats, et un séminaire intergouvernemental à Dakar — est un acte politique en soi.

Et moi, LE THIÉ, qui ai combattu comme toi en Europe, aux côtés des panafricanistes, et ici au Sénégal, je le dis avec clarté : la cohérence ne se prouve pas par les apparences, mais par les sacrifices et les choix stratégiques.

Et même s’il avait refusé explicitement, ce refus aurait été légitime.

Parce que la souveraineté ne se négocie pas dans les salons du capital.

Parce que la mémoire des martyrs ne se monnaye pas dans les vitrines de l’innovation.

Parce que la dignité d’un peuple ne se représente pas par des applaudissements d’entrepreneurs, mais par des actes de justice, de vérité et de transformation.

Et permet-moi ici, Juan, une mise au point nécessaire :

Le fait d’avoir combattu, comme toi, aux côtés d’avocats engagés — Maître Larifou, Maître Ciré Clédor Ly, Bamba Cissé, et tant d’autres figures de courage — ne donne ni plus ni moins de légitimité à quiconque pour tirer des conclusions aussi tranchées sur les intentions d’un homme comme Sonko.

Tous ces combattants méritent respect, mais aucun ne peut s’ériger en arbitre moral au-dessus des autres. La lutte est collective, et la mémoire doit rester humble.

Ousmane Sonko reste fidèle à sa ligne : celle d’un homme qui a affronté l’exil, la prison, la diabolisation, sans jamais renier son engagement. Il ne court pas derrière les honneurs. Il construit, il consulte, il agit.

Tu as raison de veiller, Juan. Mais veille aussi à ne pas confondre absence avec compromission, ni silence avec trahison.

Car parfois, le refus discret vaut plus qu’un discours tonitruant.

Et parfois, l’agenda d’un homme d’État est lui-même un message.

Fraternellement,

LE THIÉ

Fils de la terre et de la mémoire.