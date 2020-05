Grande mosquée de Saint-Louis : L’Imam demande aux fidèles de prier chez eux

Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé de la grande mosquée de Saint-Louis maintient la fermeture de la mosquée jusqu’à nouvel ordre. Ladite décision vient suite à celle décidée par la mosquée omarienne et la grande mosquée de Dakar.

L’Imam appelle les fidèles à prier chez eux, en toute sécurité. Et, l’Imam reste d’avis que l’heure est à la prise d’une responsabilité individuelle. D’après lui, les exigences pour la riposte contre le Covid 19 peuvent constituer des lourdeurs et entraves à la méditation et, à la concentration requises pour accomplir sereinement la prière.