500 millions FCFA pour les diplômés en langue arabe et les Daara

La DER/FJ, en collaboration avec la Délégation générale aux Affaires religieuses, a lancé un programme de financement et d’accompagnement en faveur des diplômés en langue arabe, des Daara et des sortants de Daara.L’objectif est de favoriser leur autonomisation et de faire d’eux des acteurs de développement économique.

La cérémonie de remise du premier lot de financements s’est déroulée ce 8 janvier 2026, en présence du Dr Aida Mbodji L’Officielle, Délégué Général de la DER/FJ, du Dr Djim Dramé, Délégué général aux affaires religieuses, du Général Mamadou GAYE, Délégué général au pèlerinage, de l’Imam Dame Ndiaye, Président de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, ainsi que de nombreuses personnalités et associations islamiques.Pour cette phase initiale, 75 millions FCFA ont été mobilisés pour des projets répartis dans 8 régions du Sénégal.

Ce programme vise à renforcer l’autonomisation économique des bénéficiaires et leur insertion comme acteurs du développement.