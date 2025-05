37ème assemblée générale d’Ecobank: le collectif des victimes prêt à se faire entendre à Lomé

Mis sur pieds pour essayer de se faire entendre, mais surtout pouvoir enfin récupérer leur argent investi dans la banque, le collectif des victimes de la banque panafricaine Ecobank compte bien passer à la vitesse supérieure après avoir épuisé tous les recours.

Alors que ces hommes et femmes qui se disent victimes d’arnaque de la part de la banque dans laquelle ils ont acheté des actions depuis plus de 17 ans, sans pour autant pouvoir profiter des dividendes promises depuis 8 ans ne savent plus à quel saint se vouer pour avoir gain de cause, la structure s’apprête à tenir sa 37ème assemblée générale ordinaire suivie d’une assemblée générale extraordinaire ce mercredi 28 mai 2025 à LOMÉ au TOGO.

Malgré leur statut d’actionnaire, ces victimes n’ont pas été tenues au courant officiellement de cette assemblée générale, qui concerne pourtant tous les actionnaires. Malgré l’absence d’invitation à cette rencontre, le collectif a quand même tenu à s’organiser pour que le coordonnateur puisse avoir accès à cette assemblée et porter la voix de tous. Car pour eux: “ ces huit (8) ans d’exercices, il n’y a pas de paiement de dividendes. Donc sur 17ans, c’est 9 ans de simulacres de paiement plombé dans l’intervalle de [ 0,6F – 1,244F]. La galère a trop duré 17 ans, dividendes promis(masculin)”.

M. SERIGNE NDAME DIONE, Coordonnateur des actionnaires d’ECOBANK sera de la partie pour faire entendre par tous les moyens les doléances de ces victimes désespérées. Il est déjà sur place à Lomé et est préparé psychologiquement à la bataille qu’il devra mener demain pour que l’échos de leur combat resonne dans la salle de l’assemblée générale pour que tout le monde soit au courant de l’injustice qu’ils subissent depuis des années.