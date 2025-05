35 milliards CFA récupérés : le Sénégal muscle sa lutte contre la délinquance financière

Le Sénégal franchit un cap important dans la traque des avoirs illicites. En moins de trois ans, l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC) a permis de récupérer plus de 35 milliards de francs CFA issus d’activités criminelles. L’annonce a été faite ce mardi à Dakar par son directeur général, Mor Ndiaye, lors d’un atelier national organisé par l’ONG AHDIS, avec l’appui du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA).

Créé en juillet 2021 et devenu opérationnel en mars 2022, l’ONRAC connaît une montée en puissance rapide. « En moins d’un an d’activité, nous avions déjà recouvré un milliard de francs CFA. Aujourd’hui, les avoirs récupérés dépassent les 35 milliards », a précisé Mor Ndiaye, tout en soulignant qu’il s’agit d’avoirs criminels au sens juridique, et non de biens mal acquis.

Le directeur général a salué les avancées enregistrées dans le renforcement du cadre légal de lutte contre le blanchiment d’argent au Sénégal. Il a toutefois insisté sur la nécessité de rester vigilant : « Le dispositif juridique s’est consolidé, mais la lutte contre la criminalité financière est un combat permanent. Sans recouvrement, c’est tout le système de justice économique qui peut vaciller. »

L’atelier a rassemblé plusieurs institutions engagées dans la lutte contre les flux financiers illicites. Pour Alioune Niokhor Diouf, représentant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), la sensibilisation est cruciale : « Cette dynamique pédagogique arrive à point nommé. »

Un avis partagé par Saliou Diop, représentant de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), qui a déclaré : « Il est impératif que l’argent du contribuable soit protégé et mieux géré. »

Le président de l’AHDIS, Amacodou Diouf, a plaidé pour une approche plus inclusive, en associant davantage les communautés locales : « Nous allons étendre notre plaidoyer aux régions afin de mobiliser les acteurs de proximité, notamment les décideurs locaux. »

Avec Exclusive.net