L’Affaire Abdou Nguer est appelé à la barre ce mercredi, le procureur a requit une peine de deux ans de prison dont un an ferme et une amende de 500mille pour Abdou Nguer. Et pour Amadou Ndiaye qui avait créé un faux compte en son nom, un emprisonnement de 6 mois ferme plus une amende de 100mille Fcfa. Le juge n’a pas encore dit son dernier mot et le verdict est renvoyé au 12 novembre prochain.

Incarcéré depuis le 20 mai 2025, le chroniqueur Abdou Nguer est devant la barre ce mercredi 8 octobre. Interpellé par le juge sur les sources de ses affirmations, il affirme qu’il n’a rien inventé car les faits et vidéo sont là. “J’ai juste posé des questions aux membres du gouvernement. En tant que Sénégalais, j’ai le droit de poser des questions sur la gestion du pays et si cela c’est un délit je l’ignorais » dixit- Abdou Nguer

Concernant la mort de Badio Camara et de Mamadou moustapha BA, Abdou affirme qu’il n’a jamais demander une autopsie.