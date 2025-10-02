238 milliards en jeu : 20 patrons de société dans le collimateur du parquet financier

Le parquet financier a placé sous enquête une vingtaine de patrons de société, dans le cadre d’un vaste dossier relatif à un présumé scandale financier impliquant des créances substituées par l’État du Sénégal. Selon L’Observateur, le montant concerné s’élève à 238,19 milliards de francs CFA.

D’après les informations rapportées par le journal, plusieurs convocations ont déjà été adressées pour audition. Une demande d’extraction de prison a même été formulée concernant un homme d’affaires de premier plan dont l’une des sociétés figure dans le dossier.

Le référé de la Cour des comptes, qui sert de base à l’enquête, met en lumière de graves irrégularités. Il s’agit notamment de dettes privées qui auraient été substituées par l’État, alors que les fonds étaient logés dans quatre établissements bancaires : la Bnde, la Brm, Coris Bank et la Banque agricole.