Le collectif Noo Lank interpelle l’État sur deux urgences sociales majeures

Le collectif Noo Lank est monté au créneau pour tirer la sonnette d’alarme sur la dégradation préoccupante de la situation dans les universités publiques du Sénégal et sur la crise silencieuse qui secoue actuellement la campagne arachidière dans les zones rurales. Deux réalités distinctes, mais qui traduisent, selon le collectif, une même défaillance dans la prise en compte des urgences sociales par les autorités.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 8 février 2026, Noo Lank exprime sa vive inquiétude face aux décisions prises « de manière unilatérale » dans le secteur de l’enseignement supérieur, sans concertation préalable avec les étudiants. Le collectif pointe particulièrement du doigt la récente réforme des bourses ainsi que la fermeture des restaurants universitaires, deux mesures qui, selon lui, ont considérablement aggravé la précarité de milliers d’étudiants.

Pour Noo Lank, ces décisions ont des conséquences humaines lourdes, notamment pour les étudiants issus des zones les plus éloignées du pays, qui dépendent fortement de ces mécanismes de soutien pour poursuivre leurs études dans des conditions minimales de dignité. Le collectif estime que ces réformes traduisent une absence de vision concertée pour l’avenir de l’enseignement supérieur et plongent le secteur dans une impasse.

Face à cette situation, Noo Lank invite solennellement le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à faire preuve de responsabilité et de hauteur, en mesurant l’impact « profondément inhumain » de certaines décisions. Le collectif exige notamment la levée immédiate de la fermeture des restaurants universitaires et appelle à l’ouverture urgente d’un dialogue sincère, inclusif et structuré sur la réforme des bourses et l’avenir du système universitaire.

Dans le même élan, Noo Lank affirme son soutien aux étudiants, en particulier les plus vulnérables, tout en appelant les représentants estudiantins à faire preuve de responsabilité afin de préserver l’intérêt supérieur de la communauté universitaire. Le collectif se dit également prêt à jouer un rôle de médiation dans un esprit d’apaisement.

Au-delà des universités, Noo Lank attire l’attention sur une autre crise, moins médiatisée mais tout aussi préoccupante : celle de la campagne arachidière. Dans de nombreux villages, des stocks importants d’arachides restent invendus, privant les producteurs de revenus essentiels et plongeant des familles rurales dans de grandes difficultés.

Le collectif pointe une gestion insuffisante de la SONACOS, qui peine déjà à écouler les stocks achetés lors de la précédente campagne, faute d’une capacité de transformation adaptée. Selon Noo Lank, augmenter uniquement la capacité d’achat de la SONACOS sans renforcer durablement ses capacités de production relève de solutions conjoncturelles qui exposent le pays à la répétition des mêmes difficultés.

Le collectif souligne également que le bassin arachidier s’est progressivement déplacé vers des zones comme l’axe Kolda–Tambacounda, aujourd’hui très productrices, y compris en zone transfrontalière, alors que la SONACOS demeure implantée loin de ces territoires. Cette inadéquation territoriale contribuerait à l’engorgement des stocks et à la précarité persistante des producteurs.

Autre point d’alerte : le mauvais ciblage des subventions aux semences. Noo Lank estime que ces milliards de francs CFA investis par l’État ne profitent pas suffisamment aux véritables producteurs, mais bénéficient trop souvent à des acteurs de l’agrobusiness, au détriment des populations rurales.

Face à cette situation, le collectif appelle à la tenue urgente d’un Conseil interministériel consacré à la filière arachide, afin d’apporter des réponses structurelles, équitables et durables à une activité vitale pour l’économie nationale et la cohésion sociale.

Pour Noo Lank, les universités en crise et le monde rural en détresse sont les deux faces d’une même réalité : la nécessité d’un changement profond de méthode et de vision dans la gestion des urgences sociales. Le collectif affirme rester mobilisé, vigilant et engagé pour la défense de la dignité humaine, de la justice sociale et de l’intérêt général.